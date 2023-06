Cancro mammella: - 25% rischio recidiva con ribociclib dopo chirurgia

Leggi su italiasera

(Di venerdì 2 giugno 2023) (Adnkronos) – La terapia adiuvante, cioè successiva alla, conriduce del 25% ildiin una vasta popolazione di pazienti con tumore dellain stadio precoce. Sono questi i dati positivi dell’endpoint primario dello studio registrativo di fase III Natalee che Novartis presenta oggi al congresso annuale dell’Asco (Società americana di oncologia medica). I dati – si legge in una nota – mostrano chein associazione con la terapia endocrina (Et), rispetto alla sola terapia endocrina, riduce ildidel 25,2% in una vasta popolazione di pazienti con tumore dellain fase iniziale Hr positivo/Her2 negativo, indipendentemente dallo stadio della malattia, dallo ...