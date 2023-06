La ricerca italiana svela un'alterazione genetica chiave all'origine delle forme più aggressive di glioblastoma, tumore maligno del, aprendo nuove prospettive di diagnosi e cure mirate. La scoperta è pubblicata su 'Esmo Open', rivista della Società europea di oncologia medica, e porta la firma dello Iov - Istituto ...... la pietra angolare della cura del'. Ed anche quest'anno, il peso della ricerca italiana non ... Si tratta di un tipo di tumore delper il quale non ci sono ad oggi terapie mirate ...... perché invia segnali di allarme al. La luce, emanata da dispositivi elettronici come ... Sono una fonte comune di malattie respiratorie , tra cui asma, allergie e persinoai polmoni, e ...

Cancro al cervello, italiani svelano alterazione genetica chiave Adnkronos

La ricerca italiana svela un'alterazione genetica chiave all'origine delle forme più aggressive di glioblastoma, tumore maligno del cervello, aprendo ...I progressi della ricerca contro il cancro ma anche il ruolo emergente dell'Intelligenza artificiale ed il peso economico crescente sui servizi sanitari. (ANSA) ...