Campania | è ancora allerta meteo | previsti forti temporali

(Di venerdì 2 giugno 2023) La Protezione Civile della Regioneha emanato un nuovo avviso didi colore giallo in tutta la regione per la giornata di oggi giovedì 2 giugno. Secondi gli esperti,intensi sebbene fortemente localizzati, potranno verificarsi tra le 14 e le 21. Come già L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... e Toscana e(88%). Risultati decisamente positivi sono previsti anche per Lombardia, ... Riviera romagnola aperta "Il turismo continua a correre, dimostrando" anche se non è necessario "..., un 42enne irpino è stato denunciato perché controllato a bordo di un furgone con targa contraffatta. Il veicolo è stato sequestrato anche per mancanza di copertura assicurativa. Non sono ..., allerta meteo del 2 giugno 2023:temporali Come già evidenziato nei giorni scorsi, con l' ultima allerta lanciata nella giornata di ieri , anche per oggi le precipitazioni potrebbero ...

Maltempo: ancora allerta in Campania, temporali improvvisi Agenzia ANSA

Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 338.830.70.94 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie" ...Ritrova la centralità degli spazi teatrali tradizionali e cambia location all’aperto la sedicesima edizione del Campania Teatro Festival, la settima diretta da Ruggero Cappuccio, in programma dal 9 gi ...