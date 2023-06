Camorra a Napoli | Leonardo Mazzarella arrestato a Capodichino

(Di venerdì 2 giugno 2023) Era ricercato dal 29 maggio, quando i carabinieri del comando provinciale dibussarono alla porta del suo appartamento per arrestarlo: ma quel giorno i militari non riuscirono a eseguire...

I carabinieri del nucleo investigativo die del nucleo operativo della compagniaCentro hanno arrestato il 32enne, coinvolto nell'inchiesta sullaai Quartieri Spagnoli .I carabinieri del nucleo investigativo die del nucleo operativo della compagniaCentro hanno arrestato il 32enne, coinvolto nell'inchiesta sullaai Quartieri Spagnoli . Il ...spregiudicata,che non si ferma davanti a niente e a nessuno, che semina il terrore sfiorando la strage. Alle otto e venti della sera di martedì una potente bomba artigianale è stata fatta esplodere sotto un'...

Stesa di camorra in pieno giorno, paura sul corso principale di Torre Annunziata ilmattino.it

Era ricercato dal 29 maggio, quando i carabinieri del comando provinciale di Napoli bussarono alla porta del suo appartamento per arrestarlo: ma quel giorno i militari non riuscirono a ...Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi la notte scorsa contro le finestre di un'abitazione in via Matilde Serao a Cercola, in provincia di Napoli. Sul ...