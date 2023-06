(Di venerdì 2 giugno 2023) Choc questa mattina alle Grotte del Passetto ad Ancona nel bel mezzo dei preparativi per la Festa della Repubblica. Una donna è rimastada unche ha calpesto in riva al mare. ...

... è atterrato proprio davanti alla Seggiola del Papa per soccorrere l'uomo e la donna, folgorati dalla scarica elettrica che, a quanto pare per un guasto elettrico, sarebbe partita daldel ...... è atterrato proprio davanti alla Seggiola del Papa per soccorrere l'uomo e la donna, folgorati dalla scarica elettrica che, a quanto pare per un guasto elettrico, sarebbe partita daldel ...

Calpesta un cavo elettrico e rimane folgorata. Un passante la soccorre e la scossa raggiunge anche lui leggo.it

Choc questa mattina alle Grotte del Passetto ad Ancona nel bel mezzo dei preparativi per la Festa della Repubblica. Una donna è rimasta folgorata da un cavo elettrico che ha calpesto ...I due dopo essere stati soccorsi, sono stati trasportati in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette di Ancona. Non sarebbero in pericolo di vita ...