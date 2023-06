Calenda come Renzi | attacca Elly Schlein e ' sostiene' la destra di governo

(Di venerdì 2 giugno 2023) Carlo, proprioMatteo, non perde occasione perre il centrosinistra e in particolare il nuovo Pd di. In diretta a Canale 5, il leader di Azione ha parlato della ...

Carlo, proprioMatteo Renzi, non perde occasione per attaccare il centrosinistra e in particolare il nuovo Pd di Elly Schlein. In diretta a Canale 5, il leader di Azione ha parlato della neo ...'Schlein funziona per vincere le primarie, masempre chi rappresenta la sinistra massimalista ... Renzi ha spiegato di non aver deposto le armi controperché 'non le ho mai imbracciate. ...Quindi, cosìsarebbe stato ridicolo attribuirsi la vittoria di Ancona a livello nazionale, ... Senza perdere altro tempo, si faccia un tavolo Schlein, Conte e". Fra i punti da cui partire, ...

Nonostante la rottura tra Azione e Italia Viva, Renzi e Calenda rimangono d’accordo su Elly Schlein. Per il primo “non riuscirebbe a vincere nemmeno le condominiali” per il secondo “dice tante cose ...Calenda attacca Elly Schlein ma sul governo Meloni è moderato: «Sulla Corte dei Conti mi sembra che quello che ha fatto il governo è del tutto logico, non c'è nessun pericolo autoritarismo».