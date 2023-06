Calciomercato Napoli | casting allenatore | De Laurentis punta Thiago Motta

Leggi su contropiedeazzurro

(Di venerdì 2 giugno 2023) Manca solo una settimana alla chiusura di questa stagione di Serie A, che ha visto vincere ilil suo terzo scudetto della storia. Archiviata la pratica tricolore, gli azzurri si fiondano sulla prossima sessione diper programmare l’annata che verrà nel migliore dei modi, infatti il numero uno dei partenopei Aurelio De, in questa estate il patron dovrà sciogliere il nodo, dopo l’addio quasi certo di Luciano Spalletti la società campana avrebbe contattato ancheper affidargli la panchina. Aurelio De Laurentiis Uno dei principali obbiettivi delper il prossimo campionato sarà quello di difendere lo scudetto ottenuto in questa strepitosa annata. Per questo la società dovrà provare a rendersi protagonista ...