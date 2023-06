Calciomercato Napoli | capitolo Osimhen | gli azzurri puntano un attaccante dell’Arsenal in caso di addio del nigeriano

Leggi su contropiedeazzurro

(Di venerdì 2 giugno 2023) All’indomani del ritiro dal calcio giocato dell’indimenticabile capitano azzurro Marek Hamsik, protagonista di ben dodici stagioni vissute alle pendici del Vesuvio, ed autore di 121 reti spalmate in 520 apparizioni con la casacca partenopea, ilcapitanato dal tecnico Luciano Spalletti, si accinge ad affrontare la Sampdoria di Dejan Stankovic. Match in programma domenica 4 giugno, alle ore 18:30, nella splendida cornice del Diego Armando Maradona, la cui atmosfera si prospetta a dir poco incandescente. Un match dal sapore davvero speciale, non solo perché sarà l’ultima partita per Luciano Spalletti alla guida della compagine azzurra, ma anche e soprattutto perché a distanza di ben 33 anni, Giovanni Di Lorenzo diventerà il primo capitano a sollevare la Coppa dei Campioni d’Italia dopo l’immenso Diego Armando Maradona, al culmine di una stagione epica ...