Calciomercato Napoli | buone notizie in difesa | aria di rinnovo per Di Lorenzo

(Di venerdì 2 giugno 2023) La fine del campionato è alle porte: la 38ª ed ultima giornata della stagione 2022/2023 di Serie A verrà aperta dalla gara Sassuolo–Fiorentina di oggi venerdì 2 giugno e chiusa dallo scontro Roma-Spezia, che si disputerà domenica 4. Già campione d’Italia a seguito dell’1-1 con l’Udinese in data 4 maggio, è pronto alla grande festa scudetto il, che dovrà, però, prima scendere in campo contro la Sampdoria, già retrocessa in Serie B con soli 19 punti. Con la conclusione del campionato, è sempre più vicina la nuova finestra di, che vede ilimpegnato in varie trattative. Una di queste è sicuramente la questione Luciano Spalletti: sono diversi i profili che Aurelio De Laurentiis sta analizzando per scovare un ipotetico prossimo allenatore della squadra partenopea. Naturalmente si parla anche di giocatori in ...

Il suo sì al: ' Mi hanno cercato diverse squadre importanti, ma quand'è venuto fuori ilnon ho pensato ad altro. Mi spiegarono che era un'operazione difficile, ma non m'importava. ...Commenta per primo- Sampdoria , match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Maradona didomenica 4 giugno, alle ore 18:30. Ilha vinto le ultime otto gare di Serie A contro la Sampdoria; i campani hanno registrato una serie più lunga di successi consecutivi nel massimo campionato soltanto contro la SPAL (11 tra il ...Sì perché nell'accordo per chiudere il rapporto col, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Spalletti ha dovuto accettare non solo l'anno sabbatico ma anche una penale di 3 ...

Sparnelli boom: 'Si pensa di portare Messi al Napoli' AreaNapoli.it

Il calciatore dell'Empoli e dell'Italia Under 20, Tommaso Baldanzi, ha parlato in una intervista alla Gazzetta dello Sport.La Juventus, dopo la penalizzazione per la questione plusvalenze e il patteggiamento per la manovra stipendi, dopo 11 anni non parteciperà alla Champions League: i bianconeri, infatti, si trovano in s ...