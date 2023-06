Calciomercato Milan – Piace Openda | ma prende quota la pista Cabral

... è pronto a diventare ufficialmente un calciatore delfino al 30 giugno 2028. Rafael Leao (©LaPresse) - MilanLive.itL'accordo, come raccontato su.it, è stato trovato da tempo, ...IL PERCORSO - Rafael Leao arriverà a Casa- intorno alle ore 15 - e seguirà tutto l'iter di presentazione che porterà alla firma sul contratto e alle tanto attese foto di rito , semplice ...E' il giorno del rinnovo di Rafa Leao che oggi si legherà alfino al 2028'. A Casasono già arrivati Maldini e Massara. Tutta la giornata live su Sky Sport 24 e qui nel nostro ...

Calciomercato Milan – Bomber cercasi: i quattro nomi per il Diavolo Pianeta Milan

Il tecnico rivelazione del campionato si lega al club di Berlusconi per un’altra stagione: ingaggio quintuplicato per allontanare le tentazioni Marsiglia e Juventus ...I dirigenti rossoneri sono arrivati in sede per incontrare il calciatore portoghese e mettere le firme sull'accordo per il suo prolungamento di contratto.