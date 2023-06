Calciomercato Juventus | cosa fare con Rugani | gli scenari

(Di venerdì 2 giugno 2023) La, nel corso del prossimo mercato estivo, deve risolvere la situazione legata a. Ecco glipossibili.(LaPresse)Un mercato, quello estivo, in cui laè chiamata auna vera e propria rivoluzione; i bianconeri, infatti, sono obbligati a costruire una rosa in grado, nella prossima stagione, di tornare a dominare il campionato. Il mancato accesso alla prossima Champions League complica le cose con la Juve che dovrà, per forza di cose, cambiare strategia di mercato senza però rinunciare alla qualità. Tra le situazioni da risolvere non possiamo non citare quella di; il centrale, utilizzato in questa stagione con il contagocce, ha un bivio di fronte a lui. Da una parte la possibile cessione per andare a giocare, con maggiore ...

, la Pulce in Serie A Sogno possibile secondo i numeri. Andiamo a scoprire il perché. Messi a fine stagione lascerà Parigi, ormai è sicuro. La Pulce conclude la sua avventura in ..., Galeone assicura: 'Allegri rimane. Vlahovic e Chiesa sacrificabili'Galeone si è poi ... Dusan Vlahovic (LaPresse) -.itQueste il suo commento: 'Se Vlahovic e Chiesa andranno via, ...Sull'ex esterno della, invece, oltre a un pesante ingaggio da 3 milioni netti a stagione, si sono arenati i discorsi sul rinnovo di contratto, in scadenza proprio la prossima estate. Tutti ...

Calciomercato Juve, il Bayern Monaco ha messo in cima alla lista per l’attacco della prossima stagione Dusan Vlahovic Vlahovic è l’obiettivo principale di mercato del Bayern Monaco per rinforzare l’at ...Il club bianconero ha reso note data e ora in cui il tecnico risponderà alle domande dei cronisti in vista dell'ultima partita di campionato, in programma alla Dacia Arena: i dettagli ...