Calcio | Serie A | la Fiorentina rifila tre scoppole al Sassuolo e subisce un solo gol

(Di venerdì 2 giugno 2023) A partire dalle 20.30si sono affrontate nel 38esimo turno diA. A trionfare sono stati gli uomini guidati da Vincenzo Italiano che si sono imposti per 1-3 sui neroverdi. Terminato dunque il campionato per le due compagini: decisive le reti di Cabral, intervallata dal pareggio di Berardi sul dischetto, e poi quelle di Saponara e Nico Gonzalez. Ecco di seguito il racconto del match del Mapei Stadium.A: IL RACCONTO DIIL PRIMO TEMPO Al 6? minuto la prima conclusione è della Viola con Ikone che arriva sul fondo, calcia di sinistro, e il pallone esce di poco fuori a seguito di una deviazione. Minuto numero 10: grande cross per Cabral chein area di rigore schiaccia la sfera e per poco non ...

Fiorentina: tutte le notizieA: tutte le notizie: tutte le notizie 2 giugno 2023BARI - Secondo round della semifinale playoff tra Bari e Sudtirol: si parte dall'1 - 0 in favore degli altoatesini maturato al termine della gara d'andata. Obbligatorio vincere, quindi, per la squadra ...La Commissione disciplinare della Uefa ha aperto un procedimento nei confronti di José Mourinho per "insulti e linguaggio offensivo" nei confronti dell'arbitro Anthony Taylor in occasione della finale ...

Bari-Sudtirol, dove vederla in tv Sky o Dazn Corriere dello Sport

A partire dalle 20.30 di questa sera si sono affrontate il Sassuolo di Dionisi e la Fiorentina di Italiano nella 38esima giornata di A ...Sassuolo - Fiorentina 1-1 DIRETTA per il match che apre l'ultima giornata di campionato GOL Al 70' Berardi pareggia su calcio di rigore per i padroni di casa Al 47' Cabral porta in vantaggio la ...