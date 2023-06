Calcio | Playoff Serie B | il Bari vola in Finale e vince in dieci Sudtirol superato per 1-0

(Di venerdì 2 giugno 2023) La faè ufficialmente terminata da pochissimi istanti. A spegnere l’entusiasmo degli altoatesini ci ha pensato ildi Michele Mignani che, grazie a una rete Leonardo Benedetti al 70esimo, è riuscito a superare la compagine di Pierpaolo Bisoli. L’1-0 di questa sera si va a sommare all’1-0 conquistato dalal Druso: ma in virtù del miglior posizionamento in regular season, a passare sono stati i pugliesi. Il racconto del match.B: IL RACCONTO DIIL PRIMO TEMPO lsi fa vedere dopo 2 minuti con un colpo di testa di Vicari che però non impensierisce il portiere del. Al 7 minuto ancora Galletti con Cheddira che si crea lo spazio fuori area e calcia però ...

BARI - Secondo round della semifinaletra Bari e Sudtirol: si parte dall'1 - 0 in favore degli altoatesini maturato al termine della gara d'andata. Obbligatorio vincere, quindi, per la squadra di Mignani che dovrà superare quella ...Grave ingenuità di Giacomo Ricci , che al terzo minuto di recupero del primo tempo ha lasciato in dieci il Bari nella semifinale di ritorno deidi Serie B 2022/2023 contro il Sudtirol . Il calciatore dei pugliesi ha infatti perso un sanguinoso pallone da ultimo uomo e, per fermare Curto diretto in porta, l'ha strattonato per la maglia ...

