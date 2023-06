Calcio | Nota Premier ' Inaccettabile aggressione a Taylor e famiglia'

(Di venerdì 2 giugno 2023) Anche la Lega degli arbitri professionisti inglesi condanna quanto accaduto a Budapest LONDRA (INGHILTERRA) - "Siamo scioccati e sconvolti per l'subita da Anthonye ...

L'organo dieuropeo inoltre in queste ore ha contattato 'Neveragain' , una Ong affiliata ... alla discriminazione e all' intolleranza - si legge infine nella- Ribadiamo il nostro impegno a ...Oltre alladi condanna della Premier League, arriva anche quella della PGMOL, ovvero la Professional Game Match Officials Board. Anche l'organismo che rappresenta gli arbitri del...In bocca al lupo a Raffaele e a tutto il suo staff per la nuova stagione!", conclude ladella società biancorossa. - foto LivePhotoSport - . ari/com 02 - Giu - 23 13:49 2 giugno 2023

Rammarico e dispiacere per la retrocessione del Perugia Calcio ... PerugiaComunica

Premier League, colleghi e Moyses, tecnico del West Ham: alzata di scudi in difesa dell'arbitro aggredito in aeroporto da alcuni tifosi giallorossi ...Il Monza e Raffaele Palladino, ancora insieme. Una stagione da incorniciare, oltre ogni più rosea aspettativa, e ora i biancorossi, dopo le parole fiduciose di qualche giorno fa da parte di Adriano Ga ...