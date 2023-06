Calcio | Champions Marciniak Mai sostenuto partiti | no al razzismo

(Di venerdì 2 giugno 2023) L'arbitro polacco, che rischia la revoca della designazione per la finale, si difende su Instagram ROMA - Szymonprova a chiudere il caso. Il triplice fischio sulla vicenda, però, non è ancora arrivato perchè sarà l'Uefa a decidere se confermare la sua designazione per la finale di Champio

Sulla base delle informazioni fornite, la UEFA conferma che Marciniak svolgerà il suo ruolo di arbitro per la finale di UEFALeague del 2023. La UEFA si impegna a promuovere un ambiente ...... SOGNO TRIPLETE Finale di Fa Cup conquistata, in piena corsa per la Premier League e in semifinale diLeague: il Manchester City di Guardiola sogna il Treble o per dirla nella lingua di ...Il triplice fischio sulla vicenda, però, non è ancora arrivato perchè sarà l'Uefa a decidere se confermare la sua designazione per la finale didel 10 giugno tra Inter e Manchester City, o ...

L'arbitro polacco, che rischia la revoca della designazione per la finale, si difende su Instagram ROMA (ITALPRESS) - Szymon Marciniak prova ...Accusato di aver partecipato a un incontro del partito di estrema destra polacca, l’arbitro della finale di Champions tra City e Inter respinge le responsabilità. Attesa la decisione dell’Uefa sull’ev ...