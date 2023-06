Cagliari | i convocati per il ritorno dei playoff con il Parma

(Di venerdì 2 giugno 2023) Claudio Ranieri, allenatore del, ha diramato la lista deiin vista della sfida contro ilin Serie B Claudio Ranieri, allenatore del, ha diramato la lista deiin vista deldelle semifinalicontro il. Assenti come all’andata Filippo Falco, ancora in convalescenza dopo l’intervento al ginocchio, e il lungodegente Elio Capradossi. I rossoblù ripartono dal 3-2 in rimonta ottenuto in casa. Portieri: Radunovic, Aresti, Ciocci.Difensori: Goldaniga, Dossena, Altare, Barreca, Zappa, Obert, Azzi, Di Pardo.Centrocampisti: Mancosu, Rog, Nandez, Viola, Deiola, Lella, Makoumbou, Koufalidis.Attaccanti: Lapadula, Millico, Prelec, Pavoletti, Luvumbo. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU ...

Il mister romano ha convocato ventiquattro giocatori per la sfida di domani in programma al Tardini Poche sorprese per quanto riguarda la lista dei convocati del Cagliari per la sfida al Parma, in pro ...Sono ventiquattro i rossoblù a disposizione di mister Claudio Ranieri per la semifinale di ritorno dei playoff contro il Parma, gara in programma sabato 3 giugno allo stadio “Tardini” (ore 20.30).