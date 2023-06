Buongiorno papà su Canale 5 | trama | cast e anticipazioni 2 giugno 2023

(Di venerdì 2 giugno 2023) Gli affezionati al palinsesto Mediaset oggi venerdì 2, in prima serata su5, avranno l’occasione di trascorre del tempo tra risate e riflessioni guardando la commedia diretta da Edoardo Leo, ““. Al suo secondo film, l’attore e regista romano, dirige un film ironico su una famiglia insolita, fuori dal comune, che tra dialoghi freschi e situazioni verosimili, regala momenti di grandi risate. Non resta che concludere questa giornata, che sembra essere minacciata da nubi temporalesche nelle ore pomeridiane, gustandosi questa commedia! “”, lain breve Andrea è un affascinante quarantenne, single e un po’ scapestrato, il tipico piacione metrosexual con un’importante carriera in una nota agenzia che si occupa di product ...

Diretto e interpretato da Edoardo Leo, va stasera in onda su Canale 5 il film, commedia brillante insignita di vari ...Andrea è un affascinante quarantenne, single e un po' scapestrato, il tipico piacione metrosexual con un'importante carriera in una nota agenzia che si occupa di product placement. La sua vita, fatta ...è il film che Canale 5 manda in onda stasera , 2 giugno, in prima serata. La pellicola, una produzione italiana, è diretta da Edoardo Leo che ha scritto la sceneggiatura in ...