Buongiorno papà stasera su Canale 5 | trama e cast del film con Raoul Bova e Marco Giallini

(Di venerdì 2 giugno 2023)5 in prima serata manda in ondae curiosità delconè ilche5 manda in onda, 2 giugno, in prima serata. La pellicola, una produzione italiana, è diretta da Edoardo Leo che ha scritto la sceneggiatura in collaborazione con Massimiliano Bruno., curiosità e trailer del lungometraggio.Andrea è un trentottenne, bello e sicuro di sé. Single, sciupafemmine e superficiale con un'avviatissima ...

è il film che Canale 5 manda in onda stasera , 2 giugno, in prima serata. La pellicola, una produzione italiana, è diretta da Edoardo Leo che ha scritto la sceneggiatura in ...Stasera in TV: i film da non perdere di venerdì 2 giugno 2023. Le idi di marzo, Caccia a ottobre rosso oEcco i migliori film in programma ...Su Canale 5 dalle 21.45. Andrea è un trentottenne di successo, bello e immaturo. La sua vita trascorre tranquilla tra avventure di una notte e serate in discoteca. Tutto cambia quando ...