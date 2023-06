Buongiorno papà | come finisce il film

(Di venerdì 2 giugno 2023)di Edoardo Leocon la giovane protagonista femminile, Layla, decisa a rimanere con suo padre Andrea. Mentre il nonno, Enzo, partirà da solo. Un finale commovente che conclude una storia iniziata in maniera molto turbolenta. Andrea (Raoul Bova) è infatti uno scapestrato single di 38 anni che condivide la sua casa con Paolo (Edoardo Leo) un amico squattrinato, ma di buon cuore che gli fa da grillo parlante. Ricco e con un lavoro prestigioso (si occupa di product placement per produzioni cinematografiche) Andrea cambia donna quasi ogni giorno e non ha alcuna intenzione di mettere la testa a posto. Fino a quando una ragazza, Layla (Rosabell Laurenti Sellers) non bussa alla sua porta dicendogli di essere sua figlia. La ragazza si presenta dal padre con nonno Enzo al seguito (Marco Giallini). Un ex rocker ancora ...

è il film che Canale 5 manda in onda stasera , 2 giugno, in prima serata. La pellicola, una produzione italiana, è diretta da Edoardo Leo che ha scritto la sceneggiatura in ...Stasera in TV: i film da non perdere di venerdì 2 giugno 2023. Le idi di marzo, Caccia a ottobre rosso oEcco i migliori film in programma ...Su Canale 5 dalle 21.45. Andrea è un trentottenne di successo, bello e immaturo. La sua vita trascorre tranquilla tra avventure di una notte e serate in discoteca. Tutto cambia quando ...