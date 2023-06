Btp Valore | tasso minimo al 3 | 25% | offerta al via il 5 giugno Come funziona | cedole crescenti per 4 anni

Pronto ai nastri di partenza il nuovodel Tesoro . Partirà lunedì 5 giugno la prima emissione del primo, il titolo di Stato pensato dal Mef esclusivamente per i piccoli risparmiatori. Un modo per diversificare il portafoglio puntando su uno strumento con un tasso interessante garantito, a ...Risparmio, ilè vantaggioso solo se l'inflazione scende velocemente Dal 5 giugno al 9 giugno il Mef darà il via al collocamento della prima emissione del2027 , il nuovo strumento ...Lunedì 5 giugno parte la sottoscrizione del nuovo. Fino a venerdì 9 giugno, salvo chiusura anticipata, il Ministero dell'Economia e delle Finanze collocherà infatti la nuova famiglia di titoli di Stato dedicata esclusivamente alla ...

La prima emissione del Btp Valore, che avrà luogo da lunedì 5 a venerdì 9 giugno, salvo chiusura anticipata, avrà tassi minimi garantiti del 3,25% per i primi due anni e 4% per i due anni finali.