Bruce Willis | che riconosce ancora la figlia Tallulah | nonostante la malattia

Tallulah, la figlia di, ha rivelato le sue difficoltà nel venire a patti con la diagnosi di demenza ...Tallulahè una giovane donna 29enne alle prese con la malattia del famosissimo padre, 68 anni . All'attore di Hollywood è stata infatti diagnosticata a inizio anno una demenza frontotemporale (FTD), che l'ha costretto a ritirarsi dalle scene per dedicarsi alla terapia.

La figlia di Bruce Willis: “Ho pensato che papà fosse sordo per colpa di Hollywood” QUOTIDIANO NAZIONALE

Bruce Willis, la malattia, la battaglia, la famiglia. Una delle figlie avute con Demi Moore, ha scritto sulla demenza di suo padre in un lungo saggio per "Vogue". La famiglia ...Tallulah, la figlia del divo, scrive per “Vogue”: “All’inizio della malattia di Bruce credevo che lui fosse solo diventato sordo per colpa di ‘Die Hard’. Poi ho pensato che reagisse con indifferenza p ...