Brescia | parla il Prefetto | «Una vergogna che la città non merita»

(Di venerdì 2 giugno 2023) Maria Rosaria Laganà,di, hato degli sconti avvenuti nella serata di ieri dopo il match contro il Cosenza Le forze dell’ordine sono al lavoro per rintracciare i responsabili degli scontri avvenuti ieri al Rigamonti dopo il match trae Cosenza, che ha sancito la retrocessione in C dei lombardi. «nonqueste figure. È una» ha dichiarato ilMaria Rosaria Laganà, mentre gli inquirenti visionano filmati su filmati per scovare i colpevoli. Fermati al momento cinque tifosi, ma sianche di minacce con coltelli ad un giocatore e altri tipi di violenze nei confronti dei calciatori biancoblu. Lo riferisce Sportface.

Quanto successo nel finale di Brescia-Cosenza è una delle pagine più brutte nella storia recente del calcio. Scene veramente vergognose ...Violenta contestazione dopo il pareggio del Cosenza che sancisce la retrocessione delle Rondinelle. A fuoco l’auto di Huard, scontri fra tifosi e polizia. Chiusa stazione della metrò ...