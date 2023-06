Brescia - Cosenza | tifosi rinchiusi nello stadio e accerchiati fino all' una

(Di venerdì 2 giugno 2023) Finisce come peggio non poteva il playout di Serie B trache sancisce la salvezza dei calabresi e la retrocessione in C dei ...

Finisce come peggio non poteva il playout di Serie B trache sancisce la salvezza dei calabresi e la retrocessione in C dei ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Dopo il caos in campo ( ), il caos continua anche dopo. Fuori dallo stadio 'Rigamonti' è stata una lunga notte di tensione, con i giocatori lombardi (e anche i familiari di alcuni di loro) barricati negli spogliatoi mentre fuori dall'...Ci ha preso evidentemente gusto ilche per il secondo anno di fila ottiene la salvezza mantendendo la Serie B attraverso i playout: lo scorso anno toccò al Vicenza, quest'anno al. Finisce 1 - 1 al "Rigamonti" grazie ...

Brescia-Cosenza, il playout della vergogna: fumogeni e invasione di campo, arbitro e giocatori costretti a rifugiarsi ... Open

Serata di follia al Rigamonti, dove i tifosi del Brescia hanno letteralmente scatenato una guerriglia in seguito alla retrocessione della loro squadra in C. Su Gazzetta.it la cronaca di ...Si avvia verso la conclusione la post season del campionato di Serie B, con i playout che ha visto questa sera l'atto decisivo, la sfida di ritorno tra… Leggi ...