Brescia-Cosenza | il prefetto Laganà | “La città non merita queste figure È una vergogna”

(Di venerdì 2 giugno 2023) “non. È una”. Conparole si è espressa ildiMaria Rosariadopo gli scontri dentro e fuori dallo stadio al termine della gara trache ha sancito la retrocessione in serie C delle rondinelle dopo 38 anni. Le forze dell’ordine sono al momento al lavoro per individuare i responsabili dei diversi episodi violenti che sono avvenuti all’interno del ‘Rigamonti’ e poi fuori. La partita è stata infatti interrotta a un minuto e mezzo dal termine, dal lancio di fumogeni in campo da parte degli ultras della curva Nord che hanno poi fatto invasione di campo. È spuntato anche un coltello con una minaccia ad un giocatore del ...

Mauro Balata, presidente della Lega Serie B, interviene con una lettera su quanto successo ieri sera allo stadio Rigamonti durante, gara di ritorno del play out del torneo cadetto: "Quanto accaduto aè sotto ogni profilo ingiustificabile e va condannato con forza. Sono però avvilito e profondamente ...Una gara di calcio trasformatasi in qualcosa di profondamente diverso. Ieri sera il playout di ritorno di Serie B tra: dopo l'1 - 0 dei calabresi all'andata, le rondinelle avevano pareggiato i conti con Bisoli. Ma una rete nel recupero da parte di Meroni ha sancito la retrocessione del club ...I fatti accaduti durante e dopo la gara del Playout di B trasono stati fortemente condannati dal Presidente della Lega di B, Mauro Balata . Invasione, lancio di fumogeni e violenze varie non hanno nulla a che vedere con il calcio e con lo ...

Brescia-Cosenza, caos fuori dallo stadio: auto incendiate dai tifosi VIDEO Gazzetta del Sud

Il playout di Serie B lo vince ancora il Cosenza che, nel doppio confronto, fa fuori il Brescia che torna in C dopo ben 38 anni di assenza. Dopo l'1-0 dell'andata, i calabresi ...BRESCIA (ITALPRESS) – Dura contestazione degli ultras del Brescia allo stadio Rigamonti in occasione della gara di ritorno dei playout contro il Cosenza che ha condannato le rondinelle alla retrocessi ...