Brescia-Cosenza | Coisp | “Violenza inaccettabile | otto agenti sono rimasti feriti”

(Di venerdì 2 giugno 2023) “Quanto accaduto in occasione della partita di ritorno dei play out aè gravissimo ecolleghi poliziotti, cinque del reparto di Padova e tre del reparto di Milano,e uno di loro dovrà essere operato oggi per la frattura riportata a una gamba. Ancora una volta, evidentemente, dei criminali travestiti da tifosi confondono lo sport con la”.le parole del segretario generale del sindacato di Polizia, Domenico Pianese, dopo quanto accaduto ieri nel finale della sfida playout tra. “La nostra solidarietà oggi va a tutti i colleghi che hanno fronteggiato con grande professionalità e spirito di servizio, fino a tarda notte, ...

Sospeso al 96' il playout colMeroni al 95' spedisce ilin Serie C:salvo sul filo di lana. Poi è il caos Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie 2 giugno 2023, gara di ritorno dei play out di serie B, è stata sospesa dall'arbitro Davide Massa, quando mancavano ormai pochi secondi da giocare, per il lancio in campo di fumogeni e per l'...... il presidente della Lega B ha reso note le sue impressioni sui fatti accaduti al termina ditramite una lettera pubblicata nel sito ufficiale della Lega B. Balata, oltre a ...

Brescia-Cosenza, il playout della vergogna: fumogeni e invasione di campo, arbitro e giocatori costretti a rifugiarsi ... Open

Quanto successo nel finale di Brescia-Cosenza è una delle pagine più brutte nella storia recente del calcio. Scene veramente vergognose .... La squadra lombarda, in vantaggio dal 74' con Dimitri Bisoli, aveva accarezzato il sogno dei supplementari. Sogno spezzato dal goal di Andrea Meroni al 95' che incorna di testa e porta la squadra di ...