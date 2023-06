Bradisismo | forte scossa con epicentro nella Solfatara

Questo sciame segue l'evento tellurico di ieri mattina di magnitudo 3.4 che è stato il terzo piùdalla ripresa nel 2005 dele il quarto dalla crisi bradisismica del 1982 - 1984.Ma il pezzoè il pavimento a mosaico realizzato secondo la tecnica dell'opus sectile, in ... Per capire come mai Baia sia finita sott'acqua, bisogna parlare del: si tratta di un ...Unascossa di terremoto di magnitudo 3.1 ha svegliato nella notte gli abitanti della provincia di ... Si tratta comunque di eventi sismici frequenti nella zona a causa del, ovvero il ...

Bradisismo, trenta scosse in un giorno a Pozzuoli Cronaca Flegrea

POZZUOLI – Trenta scosse in un solo giorno a Pozzuoli. E’ quanto è accaduto nella giornata di venerdì 2 giugno e rilevato dall’Osservatorio Vesuviano che ha registrato uno sciame sismico iniziato alle ...Tre scosse di terremoto si sono susseguite nella mattinata di oggi, 25 maggio, nell’area dei Campi Flegrei: la più intensa alle ore 10 ...