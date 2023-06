Borsa | Milano in cauta crescita +0 | 47% | brilla Saipem

Bene anche Stellantis (+1%) alla luce delle immatricolazioni diffuse alla vigilia achiusa. In fondo al paniere principale si muovono Terna ( - 0,71%), Erg ( - 0,47%) e Unicredit ( - 0,37%). . ..., dopo i primi minuti a guidare il Ftse Mib sono i petroliferi, in scia al rialzo del greggio, con Saipem (+2,4%) e Tenaris (+1,8%). Bene il lusso con Moncler (+1,9%), auto e assicurativi. ...***+0,5% in avvio grazie a petroliferi e auto (RCO). 02 - 06 - 23 09:04:14 (0141) 0 NNNN

Piazza Affari è in crescita (+0,47%) insieme agli altri listini europei. I mercati attendono nel pomeriggio i dati sul mercato del lavoro americano all'indomani della buona notizia del superamento anc ..."Options, futures o Swaps: les jeux sont fait. Rien ne va plus". L'economia mondiale sembra diventata un casinò e coloro che dovrebbero consigliare ai risparmiatori l'investimento giusto si travestono ...