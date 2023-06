Borsa | Milano chiude con l' Europa in rally | svetta Saipem

Ladiallunga ulteriormente corroborata dal rally delle Piazze europee, in scia al dato sull'occupazione negli Stati Uniti sopra le stime. Il Ftse Mib sale dell'1,6% tornando a 27mila punti. ...Ultima seduta della settimana di slancio per ladicon le Piazze europee in rally in scia al dato sul lavoro negli Stati Uniti sopra le stime. A Piazza Affari (Ftse Mib +1,85% a 27.068 punti) corre più di tutti, Saipem (+5,64%). A ...Per quanto riguarda i titoli, aprotagonista Saipem (+5,64%), con Tenaris +3,61% ed Eni +2,77%, con il prezzo del greggio in rialzo tra l'attesa per la riunione dell'Opec+ e il sollievo per la ...

