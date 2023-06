Borsa | l' Europa chiude in deciso rialzo | Parigi +1 | 87%

(Di venerdì 2 giugno 2023) Borse europee in rally in scia al dato sul lavoro negli Usa sopra le stime.registra un +1,87% con il Cac 40 a 7.270 punti, Francoforte un +1,25% con il Dax a 16.051 punti e Londra un +1,56% a ...

Borse europee in rally in scia al dato sul lavoro negli Usa sopra le stime. Parigi registra un +1,87% con il Cac 40 a 7.270 punti, Francoforte un +1,25% con il Dax a 16.051 punti e Londra un +1,56% a ...Le Borse europee allungano ulteriormente il passo con l'avvio positivo di Wall Street. Già tonici con i dati sull'occupazione negli Stati Uniti, i listini del Vecchio Continente viaggiano spediti ...Ladi Milano allunga ulteriormente corroborata dal rally delle Piazze europee, in scia al dato sull'occupazione negli Stati Uniti sopra le stime. Il Ftse Mib sale dell'1,6% tornando a 27mila punti. ...

Borsa: l'Europa chiude in calo con il petrolio e debito Usa Agenzia ANSA

Borse europee in rally in scia al dato sul lavoro negli Usa sopra le stime. Parigi registra un +1,87% con il Cac 40 a 7.270 punti, Francoforte un +1,25% con il Dax a 16.051 punti e Londra un +1,56% a ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 giu - Il via libera del Senato Usa, dopo la Camera, all'innalzamento del tetto sul debito e il rapporto ...