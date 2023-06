Borsa | Europa in rialzo in avvio di giornata

Avvio di giornata positivo per i mercati europei. Dopo Milano in rialzo dello 0,66% guida ladi Parigi (+0,62%). Francoforte segna un aumento dello 0,6%, Londra dello 0,42%. . 2 giugno 2023Ma l'attenzione degli operatori e' anche per le prossime mosse delle banche centrali, con i destini die Usa che potrebbero prendere strade diverse: nel Vecchio Continente, infatti, nonostante ...... con i destini die Stati Uniti che potrebbero prendere strade diverse: nel Vecchio ...avere il punto sulla chiusura delle Borse europee con il podcast automatico creato con AI Anchor La...

Ma sale l'attesa per disoccupazione americana e mosse Fed (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 giu - Partenza ancora in rialzo per le Borse europee grazie al doppio voto sul tetto del debito Us ...Avvio di giornata positivo per i mercati europei. Dopo Milano in rialzo dello 0,66% guida la Borsa di Parigi (+0,62%). Francoforte segna un aumento dello 0,6%, Londra dello 0,42%. (ANSA). (ANSA) ...