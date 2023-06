Bonus 110% | frenata per il blocco dei crediti | la situazione

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 2 giugno 2023) Idel Supersono ancora in stallo e, nonostante le misure adottate per trovare una soluzione, continuano ad accumularsi, raggiungendo una cifra di oltre 30 miliardi di euro secondo le stime diffuse dall’Ance. Questo dato è stato anticipato dal Sole 24 Ore il 30 maggio scorso. L’Ance – Associazione nazionale costruttori edili ha calcolato che sul territorio sono bloccati circa 180.000 interventi, che includono villette unifamiliari e condomini. Questarappresenta un enorme danno sia per le imprese coinvolte sia per l’occupazione, denuncia l’associazione, che sta chiedendo una proroga delle attuali operazioni di recupero del. L’Ance: laè peggiorata causa inefficienza Nellaattuale, la gravità dei problemi legati al ...