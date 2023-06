Bomba d' acqua flagella il Cosentino | pioggia | grandine e vento su Savuto e Sila

(Di venerdì 2 giugno 2023) Unad'di una violenza come non si vedeva da anni quella che stando ilin queste ore. Le zone maggiormente colpite sono quella dele la(in quantità ...

Unad'di una violenza come non si vedeva da anni quella che sta flagellando il Cosentino in queste ore. Le zone maggiormente colpite sono quella del Savuto e la Sila . Pioggia (in quantità ...Dopo Emilia - Romagna e Sardegna è la volta della Puglia : unad'ha investito Taranto causando danni e disagi. Nel giro di pochi minuti le strade si sono trasformate in fiumi. Sui social circolano i video di cittadini con l'alle ginocchia. E in ...... il paradosso: 'Non sappiamo come accedere ai fondi' Cronaca [ 02/06/2023 ] San Giorgio Jonico (TA): ai domiciliari continuava a spacciare, arrestato Cronaca [ 02/06/2023 ] Taranto,d'su ...

Alluvione a Taranto: le strade si sono trasformate in fiumi e la violenza di pioggia e grandine ha fatto crollare il controsoffitto di una scuola ...Casargo (Lecco), 2 giugno 2023 – Una bomba d'acqua ieri sera ha colpito Casargo, in Valsassina. Le strade si sono trasformate in torrenti, alcuni fossi si sono riempiti d'acqua e gli argini di alcuni ...