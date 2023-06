Boltiere | sarà giugno ricco di eventi

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 2 giugno 2023) Con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, della Consulta delle Associazioni e della Biblioteca Civica Anna Frank, il Comune diha pubblicato il calendario delle iniziative e delle manifestazioni in programma per il mese diappena iniziato. Nella giornata di ieri, 1, sono stati coinvolti i giovani diciottennisi. Presso il bar dei centri sportivi l’Amministrazione Comunale ha voluto offrire loro un aperitivo, e cosa ben più importante un ingresso omaggio presso l’Accademia Carrara di Bergamo. Domenica 4, sempre con partenza dai centri sportivi, si svolgerà la camminata a quattro zampe, organizzata dall’associazione amici a quattro zampe e dalla three dogs ASD. Nel pomeriggio cipoi la possibilità di provare le attività cinofile ...