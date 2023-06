Bologna | Thiago Motta | 'Rinnovo? La cosa più importante è il progetto tecnico'

... che oggi ha parlato in conferenza stampa Domenica al 'Via del Mare' contro un Lecce già salvo ildiMotta proverà a chiudere con un ulteriore sorriso il proprio straordinario ...Vago.Motta alla domanda precisa e secca ('Lei vuole restare a'), resta vago. Molto vago. 'La cosa più importante è il progetto tecnico che è prioritario per me e per il club. Incontrerò ...Il tecnico delMotta, parla in conferenza stampa l'ultima stagionale ed analizza il prossimo impegno dei rossoblù. Riguardo l'incontro con il Presidente dice: "Dobbiamo incontrarci ancora, in ...

Bologna, Thiago Motta: "Tra poco nuovo incontro con Saputo! Futuro Non mi è arrivata alcuna richiesta" Fantacalcio ®

"Se resto al Bologna La cosa più importante è il progetto tecnico che è prioritario per me e per il club. Incontrerò ...Thiago Motta al centro delle voci di mercato. Da un lato le indiscrezioni su un presunto interesse di Napoli e Paris Saint-Germain, dall'altro la possibile permanenza al Bologna. Il mister ha parlato ...