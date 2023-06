Bologna | l’annuncio di Russell Crowe | «Il ricavato del mio concerto per la ricostruzione in Emilia-Romagna»

Leggi su open.online

(Di venerdì 2 giugno 2023) Se ildi Bruce Springsteen era finito tra le polemiche, quello diinizia nel segno della solidarietà. In attesa di esibirsi ail prossimo 27 giugno con la sua band, gli Indoor Garden Party, l’attore e regista neozelandese ha annunciato oggi su Twitter che ildelsarà devoluto in beneficenza alle vittime delle alluvioni che hanno colpito nelle scorse settimane alcune province dell’. «Pubblicherò presto maggiori dettagli, ma per vostra informazione, gli organizzatori del nostro, in, il 27 giugno devolveranno ildelalle vittime delle ...