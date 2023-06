Bill De Blasio incontra il cardinale Sepe 

(Di venerdì 2 giugno 2023)De, già sindaco di New York per due mandati, dal 2014 al 2021, membro del Partito Democratico, ha fatto visita stamattina alemerito di Napoli, Crescenzo Sepe, per la ricorrenza degli ottant’anni del porporato, presso la sua residenza di Capodimonte a Napoli. L’incontro è stato allietato dall’esibizione dei giovani musicisti delle 7 bande musicali promosse dall’arcivescovo emerito nel corso del suo ministero pastorale in sinergia con la Regione Campania. Per l’occasione monsignor Adolfo Russo, che sovrintende alle attività delle bande musicali giovanili ed è direttore del Museo Diocesano Complesso Monumentale Donnaregina di Napoli ha fatto dono a Dedel volume che raccoglie, per i tipi della Elio de Rosa Editore, più di trenta contributi scientifici sulla figura di San Gennaro e il suo ...

Oggi sul quotidiano Il Mattino le parole dell' ex sindaco di New York Bill De Blasio, che non ha mai nascosto di tifare Napoli. Originario di Sant'Agata dei Goti, De Blasio è stato ospite del sindaco di Napoli e, insignito del premio Guido Dorso, ha parlato anche della ... AGI/Vista - "Dopo questo scudetto tutto è possibile, è il nostro tempo", le parole di Bill de Blasio, ex sindaco di New York premiato a Napoli dal sindaco della città, Gaetano Manfredi, con il Premio "Guido Dorso" per aver onorato negli Stati Uniti il nome dell'Italia e del Mezzogiorno. L'ex sindaco di New York, Bill De Blasio, fatica a trattenere la commozione dopo aver ricevuto dalle mani del primo cittadino di Napoli, Gaetano Manfredi, il prestigioso riconoscimento

