Biden inciampa | la caduta sul palco alla cerimonia dei cadetti

(Di venerdì 2 giugno 2023) Il presidente degli Stati Uniti, senza scomporsi, una volta in piedi ha mostrato con l’indice qualcosa dietro di lui, come a voler indicare l’oggetto che lo aveva fattore

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Usa,e cade sul palco durante la cerimonia dei cadetti Il presidente degli Usa, secondo quanto riportato dal direttore ...... specie in vista del voto presidenziale del 2024 in cuicercherà di ottenere un secondo mandato - alla fine del quale, se rieletto, avrà 86 anni. Del resto, non è la prima volta chee ...vedi anche Usa,e cade sul palco durante la cerimonia dei cadetti FOTOGALLERY Ansa/Ipa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Caso Emanuela Orlandi, dalla scomparsa alle indagini: ...

Usa, Biden inciampa e cade a cerimonia ma si rialza - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Il presidente degli Stati Uniti, senza scomporsi, una volta in piedi ha mostrato con l’indice qualcosa dietro di lui, come a voler indicare l’oggetto che lo aveva fatto inciampare ...Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è inciampato ed è caduto a terra mentre partecipava alla cerimonia di consegna dei diplomi ai cadetti dell’Accademia dell’Aviazione militare americana, a Colo ...