Biden | che capitombolo | Joe ruzzola giù dal palco

(Di venerdì 2 giugno 2023) Chissà a cosa avrà pensato dopo lo spavento iniziale. Chissà se avrà subito immaginato le reazioni degli avversari e degli americani, tutti a chiedersi se davvero Joeha l’età – e la forza – per diventare di nuovo presidente degli Stati Uniti d’America nel 2024. Già, perché i suoi avversari politici su questo stanno facendo leva da molto tempo: le gaffe, gli errori grossolani nei discorsi, le dimenticanze e le rovinose cadute dall’aereo di Stato. L’ultimo inciampo, definizione si può dire tecnica, è avvenuto ieri durante una cerimonia all’Accademia dell’Areonautica suldel Falcon Stadium di Colorado Springs, in Colorado. Il presidente Usa ha tenuto il consueto discorso di fronte ai giovani militari in divisa, poi – come si vede dal video – è caduto mentre scendeva il gradino del palchetto costruito per l’occorrenza. Il ...

L'accordo raggiunto con i repunbblicani, dice ancora, non include tutto cio'voleva, ma "e' una grande vittoria per l'economia e il popolo americano". Oltre a sospendere per due anni il ...... nel frattempo, diconola minaccia dell'escalation russa non dovrebbe nemmeno essere presa in considerazione '. Questa la conclusione del Wp: 'Senza dubbio, la volontà dell'amministrazione...Il direttore della comunicazione della Casa Bianca , Ben LaBolt, ha detto su Twittersta bene. Dopo la caduta il presidente è rimasto in piedi ad assistere alla fine della cerimonia. ...

Via libera dal Congresso, gli Stati Uniti evitano il default. Dopo l'ultima caduta del presidente, battute e preoccupazioni sull'eta del presidente. Trump: una cosa da pazzi ...