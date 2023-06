Biden cade rovinosamente a terra durante una cerimonia dell’Air Force La Casa Bianca | “Sta bene” – Video

(Di venerdì 2 giugno 2023) Stanno facendo il giro del web le immagini che ritraggono Joeche, al termine delladi fine corso deitti della U.S. Air Forze Amy di Colorado Springs,sul palco. “Sta”, ha fatto sapere il capo della Comunicazione della, Ben LaBolt su twitter, spiegando che il presidente è inciampato su un sacchetto di sabbia che si trovava sul palco per sostenere il leggio elettronico utilizzato dae dagli altri oratori. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Stanno facendo il giro del web le immagini che ritraggono Joeche, al termine della cerimonia di fine corso dei cadetti della U. S. Air Forze Academy di Colorado Springs,rovinosamente a terra sul palco . 'Sta bene', ha fatto sapere il capo della ...Una rovinosa caduta ripresa da decine di telefonini proietta un'ombra sulla campagna elettorale 2024 di Joe. L'ottantenne presidente degli Stati Uniti, che ha già annunciato di voler correre per un secondo mandato, è scivolato ieri in Colorado dopo aver consegnato l'ultimo diploma ai cadetti dell'Air ...Incidente per il presidente Usa durante la cerimonia dei cadetti ...

Usa, Biden inciampa e cade a cerimonia ma si rialza - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

COLORADO SPRINGS - Una caduta a 80 anni può essere pericolosa ma fortunatamente Joe Biden ne è rimasto illeso. Il piccolo ma insidioso incidente è accaduto ieri mentre il Presidente era impegnato ...Il Presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden cade sul palco durante la cerimonia dell’aeronautica: come sta oggi il politico Intanto, arriva l’ok dal Congresso al tetto sul debito Usa. Joe ...