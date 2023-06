Benji | «Quando è crollato il castello con Bella Thorne»

...Myss Keta - Profumo Tommaso Paradiso e Baustelle - Amore indiano Shade e Federica Carta - Per sempre mai Albe - Così come sei LDA - Granita Antonino - Roma d'estatee Finley - Dove e(......: LO STAI FACENDO MALE Sono diversi i tentativi di emulazione del popolare cartone giapponese di calcio, in particolare delle mosse incredibili che gli atleti di tanto in tanto mostravano...Al di là della mandria di robot degli anni '70 che imperversavano sulla Rai,è esplosa la tv ... Pollyanna, Papà Gambalunga , le varie serie di Holly ee Sailor Moon , le maghette Emi, ...

Benji rilancia con i Finley la super hit estiva “Dove e quando” in versione pop punk All Music Italia

Se prima i cartoni animati avevano disegni curati e storie che appassionavano bambini, gli adolescenti e i genitori, e c’era la voglia di arrivare al giorno dopo per guardare l’episodio successivo, or ..."Dove e Quando" in versione punk rock è solo l'inizio di nuovo percorso che vedrà uniti il celebre gruppo pop punk legnanese e il componente di un’altra band pop che ha macinato successi e dischi di p ...