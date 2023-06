Beautiful | le anticipazioni dal 4 al 10 giugno 2023

Leggi su europa.today

(Di venerdì 2 giugno 2023) La nuova settimana di “”, in onda su Canale 5 da domenica 4 a sabato 10, verte sulla drammatica sparatoria di Sheila contro Steffy e Finn. Mentre la prima finisce in coma, con la sua vita appesa a un filo, il secondo non sopravvive e muore, tra la disperazione dei suoi cari...