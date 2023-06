(Di venerdì 2 giugno 2023) Tre fuoriclasse delin, se le trattazioni andassero in porto ci sarebbero in ballo 170

... Leandro Rinaudo, sono finiticalciatori in scadenza a giugno dalla serie A. Il primo è quello ... Anche 15 partite di Champions league con la maglia delLeverkusen e 4 di Europa league ma con ...... che sarà un quadriennale damilioni annui. Giorni di apparente calma, invece, per Inter e ... mentre è seguito, ma resta complicato, Benjamin Pavard (27), in uscita dalMonaco ma valutato 20 ...... blindando il terzo posto dietro aMonaco e Borussia Dortmund. Il piazzamento Champions, ... Il pronostico Il Lipsia dovrebbe avere la meglio in una gara da almenogol complessivi. Le ...

Bayern, tre superstar in vendita: possibile tesoretto di 170 milioni ItaSportPress

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Il Bayern Monaco di Tuchel vuole rivoluzionare la squadra e potrebbe dire addio a tre top nella prossima sessione di calciomercato ...