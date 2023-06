Basket | Serie A1 2022 2023 | risultati playoff

(Di venerdì 2 giugno 2023) IdellaA1distanno finalmente per prendere il via; ecco quindi idi tutte le partite, dai quarti allafinale. Sono otto le squadre impegnate nella corsa all’ambito titolo nazionale: Olimpia Milano, Virtus Bologna, Tortona, Venezia, Sassari, Trento, Brindisi e Pesaro, tutte con legittime ambizioni di successo e la volontà di dare il massimo.e CLASSIFICA REGULAR SEASON PROGRAMMA E TVTABELLONE E ACCOPPIAMENTIREGOLAMENTO CAMPIONATO SEMIFINALI Gara-1 Sabato 27 maggio Ore 18:00 – EA7 Emporio Armani Milano – Banco di Sardegna Sassari 95-72 Domenica 28 maggio Ore 19:30 – Virtus Segafredo Bologna – Bertram Yachts Derthona Tortona 84-61 Gara-2 Lunedì ...

La squadra manfreda cede in garatre (66 - 76) e ora è sotto 1 - 2 nella. Tutta colpa di una falsa partenza che ha condizionato l'intera sfida nonostante una poderosa reazione nel finale che però è rimasta incompiuta.2023 - 2024A2 femminile Squadra Nuova Pallacanestro Treviso Nuova Pallacanestro Treviso e coach Francesco Iurlaro comunicano in una nota di stampa di aver raggiunto un accordo per la ...2022 - 2023A2 Tabellino partita Fortitudo Bologna - Vanoli Cremona Squadra in casa Fortitudo Bologna Squadra avversaria Vanoli Cremona 'Sudata, lottata, meritata…', si potrebbe ...

Basket, Serie A: Milano batte ancora Sassari - Sportmediaset Sport Mediaset

Microfoni caldissimi al PalaFerraris, mentre il pubblico riserva un tributo caloroso ai giocatori della Bertram, aalla postazione di Eleven Sports arriva l'MVP della serata Daniel ...Ancora una volta la Ristopro porta a casa una partita durissima ed equilibrata, giocata con cuore e intelligenza ...