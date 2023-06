Basket 3×3 | Mondiali 2023 | seconda sconfitta di giornata per l’Italia contro Israele Si attende l’avversaria degli ottavi

(Di venerdì 2 giugno 2023) Termina con una– ladidopo il kola Cina di poche ore fa – la prima fase dell’Italfemminile ai3×3in svolgimento a Vienna. Le Azzurre vengono battute dall’per 18-21 dopo una partita equilibrata e combattuta. 2-2 è il bilancio delle ragazze di coach Capobianco dopo quattro partite disputate nel girone D, con Rae Lin D’Alie e compagne che dovranno passare dal play-in – una sorta di ottavo di finale – per provare a centrare i quarti (tutto in programma domani sabato 3 giugno, con le avversarie ancora da definire). Match subito equilibrato con le israeliane avanti (1-2), ma Rae Lin D’Alie pareggia i conti dalla media distanza (2-2). Nuovo vantaggio per le israeliane con Edelman (2-4), ma ...

