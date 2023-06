Bari-Sudtirol | playoff Serie B | probabili formazioni e diretta tv

(Di venerdì 2 giugno 2023) Ancora uno sforzo prima dell’atto finale che deciderà la terza squadra ad andare inA., infatti, decreterà la prima finalista di questidiB. Le due squadre si affrontano nel ritorno della semifinale, in programma alle ore 20:30 nella splendida cornice del San Nicola. Nel match d’andata è stata la squadra di Bisoli a prevalere, imponendosi col minimo scarto. Al Druso, infatti, i padroni di casa hanno vinto 1-0 grazie alla rete allo scadere di Rover. Un risultato che pone in vantaggio i tirolesi, che avranno ora disposizione due risultati su tre per passare il turno. Squadra di Mignani, perciò, costretta alla vittoria e a sfruttare appieno la spinta del proprio pubblico. Le ultime da, con le...

- Südtirol, il San Nicola pronto alla sfida decisiva: superata quota 46mila tagliandi Come arriva ilPer la partita di ritorno contro gli altoatesini il tecnico dei biancorossi Michele ...Si decide al San Nicola il nome della prima finalista per la promozione in A. Si riparte dal successo di misura degli altoatesini ......DI SERIE B Turno preliminare (gara unica)vs Reggina 1 - 0 Cagliari vs Venezia 2 - 1 Semifinali (andata)vs1 - 0 Cagliari vs Parma 3 - 2 Semifinali (ritorno)vs/...

Il tecnico dei pugliesi ha parlato alla vigilia della sfida contro il Südtirol “A noi sono capitate due partite in casa contro Genoa e Cagliari nelle quali siamo andati sotto di un gol dopo pochi minu ...Calcio: ecco la situazione nella Serie Cadetta fra top e flop in un campionato esplosivo con tantissime sorprese ...