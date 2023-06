Bari-Südtirol Calcio serie B | playoff

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 2 giugno 2023) Alè necessaria e sufficiente la vittoria. Con qualsiasi punteggio. La formazione di Mignani, sconfitta all’andata della semifinale per 1-0, in caso di successo nella partita di ritorno stasera al “San Nicola” (inizio ore 20,30) si qualificherebbe alla finale in virtù del migliore piazzamento nella stagione regolare nei confronti dei bolzanini. Stadio barese a livelli di tutto esaurito per i galletti. Ieri si sono conclusi i playout: retrocede inC il Brescia che scende di categoria dopo quaranta anni e 64 partecipazioni, nella sua storia, al campionato didiB con Benevento, Perugia e Spal. È stata una falcidie di nobili decadute insomma. Rimane inB il Cosenza, alla sua seconda salvezza consecutiva con i playout. L'articolo ...