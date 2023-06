Bari-Südtirol 1-0 | pugliesi in finale Calcio serie B | playoff

(Di venerdì 2 giugno 2023) Ilconquista ladel campionato. La formazione di Mignani ha superato per 1-0 il1-0 grazie ad un gol di Benedetti a metà ripresa. Ilha così ottenuto quella parità di punteggio rispetto all’andata che consente aldi superare il turno grazie al miglior piazzamento rispetto agli altoatesini nella stagione Regolare. Cinquantamila spettatori al “San Nicola” hanno spinto al successo i. Ilincontrerà in(8-11 giugno) con partita di ritorno che disputerà in casa, la vincente di Cagliari-Parma. L'articolo1-0,in B: ...

- Secondo round della semifinale playoff trae Sudtirol: si parte dall'1 - 0 in favore degli altoatesini maturato al termine della gara d'andata. Obbligatorio vincere, quindi, per la squadra di Mignani che dovrà superare quella di Bisoli ...L'arbitro non ha potuto far altro che espellerlo, lasciando ilin inferiorità numerica. La buona notizia è che il punteggio è ancora fermo sullo 0 - 0, mentre senza l'intervento di Ricci Curto ...Bisoli Tabellino in tempo reale: Caprile E. (Portiere), Dorval M., Di Cesare V., Vicari F., ...: Poluzzi G. (Portiere), Curto M., Zaro G., Vinetot K., Celli A., De Col F., Belardinelli L., ...