Bari | Mignani | 'Ragazzi immensi | non mi prendo rivincite Parma o Cagliari? Non esiste scelta'

(Di venerdì 2 giugno 2023) Ilvola in finale playoff di Serie B grazie alla vittoria per 1-0 sul Sudtirol, il tecnico dei pugliesi Michelecommenta a Sky...

...secondi in campo per realizzare il gol che permette aldi arrivare in finale Botta Ruben 6,5 la qualità negli ultimi metri si nota dal momento in cui entra in campo Zuzek Zan sv All....... decide la rete di Benedetti , arrivata nella ripresa nonostante la squadra difosse in ... Grazie al miglior piazzamento in classifica al termine della stagione regolamentare, quindi, è il...... non si sono abbattuti e nel finale hanno trovato il gol decisivo grazie ai cambi determinanti operati da. Sabato sera ilconoscerà il nome della propria avversaria al termine di Parma -...

Il Bari ha conquistato la finale playoff di serie B. In un San Nicola che ha fatto registrare il record stagionale di spettatori in cadetteria, con oltre 51 mila tifosi sugli spalti, i galletti hanno ...Queste le dichiarazioni di Michele Mignani ai microfoni di Sky Sport dopo Bari-Südtirol: “I ragazzi hanno meritato questa finale, sono stati immensi. Quest’anno siamo rimasti in dieci diverse volte e ...