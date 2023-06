Bari | donna di 54 anni trovata morta in una strada privata

(Di venerdì 2 giugno 2023) (Adnkronos) – Questa sera intorno alle 20.00 a Monopoli, in provincia di, in contrada ‘Laghezza’ è stato rinvenuto, all’esterno di un’abitazione in una, il cadavere di unadi 54. Sul posto oltre ai carabinieri è presente anche personale della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale diper i rilievi. Sono in corso le indagini per accertare le cause della morte. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Foggia - Un risultato storico è stato raggiunto nell'ambito sanitario di Foggia con la nomina di Girolama De Gennaro come Direttrice di distretto di Cerignola presso l'Asl Foggia. De Gennaro è la prim ...