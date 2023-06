Bari | donna di 54 anni trovata morta in casa di campagna

(Di venerdì 2 giugno 2023) (Adnkronos) – Questa sera intorno alle 20.00 a Monopoli, in provincia di, in un’abitazione in contrada ‘Laghezza’ è stato rinvenuto il cadavere di unadi 54. Era in una strada interna. Sul posto oltre ai carabinieri è presente anche personale della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale diper i rilievi. Sono in corso le indagini per accertare le cause della morte. L'articolo proviene da Italia Sera.

... in provincia di, in un'abitazione in contrada 'Laghezza' è stato rinvenuto il cadavere di unadi 54 anni. Era in una strada interna. Sul posto oltre ai carabinieri è presente anche ...Il corpo senza vita di unadi 54 anni è stato rinvenuto nella serata di oggi, 2 giugno, a Monopoli. I militari della ...della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando provinciale di. ...... professore ordinario del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di; Cavaliere ...contemporanea che trasmettono messaggi alla società ed opere della serie Woman - Studi di, che ...

BARI, DONNA 54ENNE TROVATA MORTA IN CASA Cronache TV

Questa sera intorno alle 20.00 a Monopoli, in provincia di Bari, in un’abitazione in contrada ‘Laghezza’ è stato rinvenuto il cadavere di una donna di 54 anni. Era in una strada interna. Sul posto olt ...Il cadavere di una donna di 54 anni è stato ritrovato dai Carabinieri, intervenuti in una strada privata di contrada Laghezza.